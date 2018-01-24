المخابرات الأمريكية تحذر من مساعي كوريا الشمالية لتطوير قدراتها النووية

حذر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" من أن كوريا الشمالية تسعى إلى الحصول على القدرة على إطلاق صواريخ نووية متعددة في الوقت نفسه، تستهدف الولايات المتحدة.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "مايك بومبيو" في مؤتمر استضافه معهد المشروعات الأمريكي في واشنطن أمس الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد أصبحت "أكثر قربا" من "وضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخطر".

وحذر "بومبيو" من أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لن يكتفي بإجراء اختبار صاروخي نووي واحد بنجاح، وأن الخطوة المنطقية القادمة هي تطوير ترسانة من الصواريخ يمكن إطلاقها في وقت واحد.

وأضاف مدير الـ"سي آي إيه" أن الرئيس "دونالد ترامب" أصدر تعليمات للحكومة بمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى هذه المرحلة.





