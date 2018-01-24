ترامب يوافق على تدابير الحماية التجارية ضد الغسالات والخلايا الشمسية المستوردة

وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مجموعة من الإجراءات الوقائية ضد استيراد الغسالات المنزلية الكبيرة والخلايا الشمسية، بما فى ذلك المنتجات المستوردة ذات الصلة من كوريا الجنوبية.

وخلال توقيعه على قرار تنفيذ هذه الإجراءات في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، قال "ترامب" إن هذه التدابير سوف تساعد على خلق فرص عمل في الولايات المتحدة، كما ستوفر حافزا قويا لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات وشركة "إل جي إلكترونيكس"، لتنفيذ وعودهما الأخيرة ببناء مصانع للغسالات في الولايات المتحدة.

وأشار "ترامب" إلى أن الولايات المتحدة تعيد التفاوض حول اتفاقيتها للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، والتي وصفها بأنها "كارثة" على بلاده، لأنها أدت إلى فقدان 200 ألف فرصة عمل. وفيما يتعلق بالاحتجاجات القوية من جانب كوريا الجنوبية والصين إزاء هذه الإجراءات، قال "ترامب" إن هذه الإجراءات لن تؤدى إلى حرب تجارية.

وكان الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايت هايزر" قد أعلن أول من أمس الاثنين عن إجراءات الحماية التجارية الجديدة ضد الواردات الأمريكية من الغسالات المنزلية الكبيرة والخلايا الشمسية، قائلا إنه قد تأكد للجنة التجارة الدولية الأمريكية أن الشركات الأمريكية تضررت بصورة خطيرة بسبب هذه السلع المستوردة.

