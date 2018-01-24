الاتحاد الأوربي يحذف اسم كوريا الجنوبية من قائمة الملاذات الضريبية

قرر الاتحاد الأوربي حذف اسم كوريا الجنوبية من قائمته السوداء للملاذات الضريبية.

جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الثلاثاء في بروكسل لوزراء مالية الاتحاد الأوربي، حيث وافق المشاركون على توصية قدمها فريق العمل التابع للاتحاد والمعني بضرائب الأعمال، بحذف أسماء ثماني دول، من بينها كوريا الجنوبية، من قائمة العقوبات التي تتضمن أسماء الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية ووضعها في قائمة الدول التي ستخضع للمراقبة في هذا السياق.

وكان الاتحاد الأوربي قد قرر في شهر ديسمبر من العام الماضي وضع 17 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مشيرا إلى عدم شفافية المزايا الضريبية التي تقدمها كوريا الجنوبية للشركات الأجنبية التي تستثمر في مناطقها الاقتصادية الحرة ومناطق الاستثمار الأجنبي.

وسيتم الإبقاء على الدول الثماني وهي: كوريا الجنوبية وبنما ومنغوليا وبربادوس وماكاو وتونس وغرينادا، والإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية.

