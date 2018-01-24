منظمة تشو تشونغ ريون تتخذ إجراءات سريعة لإرسال فريق تشجيع إلى بيونغ تشانغ

تبين أن منظمة "تشو تشونغ ريون" للكوريين المقيمين في اليابان والموالية لكوريا الشمالية، تسارع حاليا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال فريق تشجيع إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وطبقا لما ذكرته السفارة الكورية الجنوبية في اليابان اليوم الأربعاء، فإن منظمة "تشو تشونغ ريون" بدأت تتخذ إجراءات لجمع أعضاء فريق التشجيع.

كما تيين أيضا أن عدد أعضاء فريق التشجيع التابع للمنظمة قد يتجاوز 170 شخصا، وسيتم إرساله على ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة أسبوعا، خلال أولمبياد بيونغ تشانغ.

وبدأت المنظمة في إجراء مشاورات مع السفارة الكورية الجنوبية حول القضايا المتعلقة بإصدار وثائق سفر لأعضاء فريق التشجيع.

الجدير بالذكر أن الكوريين المقيمين في اليابان والتابعين لمنظمة "تشو تشونغ ريون" لا يحملون جنسية يابانية أو جنسية كورية، وهو ما يتطلب إصدار وثائق سفر خاصة بدلا من تأشيرات الدخول من أجل زيارة كوريا الجنوبية.

وقد قامت وزارة الخارجية الكورية الجنوبة باتخاذ التدابير اللازمة ليتم إصدار تلك الوثائق في غضون ثمانية أيام من تلقى الطلبات.

