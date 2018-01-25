واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ

أكتب :

2018-01-25 10:33:04

تحديث :

2018-01-25 17:12:32

واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية تستهدف 16 شخصا و9 كيانات، منها شركتان تجاريتان يقع مقرهما في الصين، وهما متهمتان  بالتورط في تصدير معادن ومواد أخرى تستخدم في صناعة الأسلحة في كوريا الشمالية، بملايين الدولارات.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على 6 سفن تحمل علم كوريا الشمالية بتهمة مساعدة بيونغ يانغ على تطوير الأسلحة النووية.
وجاء فرض هذه العقوبات بعد شهر من إدراج اثنين من أهم المسؤولين الكوريين الشماليين عن تطوير الصواريخ الباليستية، وهما "كيم جونغ  شيك" و"ري بيونغ تشول"، اللذان ينتميان إلى إدارة صناعة الذخائر التابعة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.
وتعد هذه هي المرة الثامنة التي تقوم فيها الولايات المتحدة بفرض عقوبات أحادية ضد كوريا الشمالية منذ تنصيب الرئيس "دونالد ترامب".
ويرى المراقبون أن فرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ يشير إلى عزم الولايات المتحدة مواصلة فرض ضغوط على كوريا الشمالية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>