اليابان تشتبه في خرق سفينة كورية شمالية لعقوبات الأمم المتحدة

رصدت السلطات اليابانية ناقلة كورية شمالية تبدو كما لو كانت تورطت في عملية نقل مع سفينة أخرى، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وأظهرت الصور التي التقطتها طائرة تجسس يابانية يوم السبت الماضي، أن الناقلة الكورية الشمالية "ريه سونغ كانغ 1"، والسفينة "يوك تونغ"، التي كانت ترفع علم جمهورية الدومينيكان، قد اصطفا إلى جانب بعضهما البعض في بحر الصين الشرقي، قبل أن يتحركا بعد فترة وجيزة من شروق الشمس.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن الحكومة تشتبه بشدة في قيام السفينتين بعمليات شحن خارجي محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت طوكيو أن الناقلة "ريه سونغ كانغ 1" قد غيَّرت اسمها ليصبح "سونغ هيه".

وكانت الناقلة "ريه سونغ كانغ 1" قد مُنِعَت من دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم، لانتهاكها عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

