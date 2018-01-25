الولايات المتحدة وروسيا تناقشان القضية الكورية الشمالية

بحث وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" ووزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، القضية الكورية الشمالية، في مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الأربعاء.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في بيان أمس بأن "تيلرسون" تحدث مع نظيره الروسي عن الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية في كندا حول البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، حيث أكد على ضرورة قيام جميع أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

ومن جانبها صرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان آخر بأن المحادثة الهاتفية التي أجريت بناءً على طلب الولايات المتحدة ناقشت قضايا متنوعة، مشيرة إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة تنفيذ العقوبات بإخلاص، لمنع بيونغ يانغ من إجراء تجارب نووية وصاروخية.

وأضافت موسكو أن "لافروف" أشار إلى أن خطاب واشنطن العدواني وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة أدى إلى زيادة التوتر، وأن هذا أمر غير مقبول.

وقالت الوزارة الروسية إن "لافروف" دعا مرارًا إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية لحل الأزمة الكورية الشمالية.

