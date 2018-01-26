اليابان تفتتح معرضا حول جزر دوكدو في طوكيو

أكتب :

2018-01-26 11:32:16

تحديث :

2018-01-26 11:39:50

اليابان تفتتح معرضا حول جزر دوكدو في طوكيو

افتتحت الحكومة اليابانية معرضا دائما خاصا بالسيادة الإقليمية في حديقة "هيبييا" وسط العاصمة طوكيو، مدعية أن جزر "دوكدو" تابعة لها.
وقال وزير شؤون الأراضي الياباني "ديسما إيساكي" إن المعرض يستهدف مد الشعب الياباني وشعوب العالم الأخري بمعلومات عن السيادة الإقليمية اليابانية.
وطالبت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة "نوه دوك كيو" اليوم الجمعة بإغلاق المعرض فورا.
واستدعت الخارجية الكورية الوزير المفوض للشؤون السياسية في السفارة اليابانية لدى سيول لنقل اعتراض الحكومة الكورية على افتتاح هذا المعرض.
وقد تبين أن الحكومة اليابانية تخطط لتوسيع المعرض من خلال جمع المزيد من المعلومات المتعلقة بجزر "دوكدو" الكورية التي تدعي أنها يابانية، وجزر "سينكاكو" التي تتنازع عليها مع الصين.

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