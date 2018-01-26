إقامة أمسية بيونغ تشانغ كوريا في منتدى دافوس الاقتصادي

أقيمت أمسية "بيونغ تشانغ كوريا" أمس الخميس على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

واستهدفت الأمسية التي قامت بتنظيمها وزارة الخارجية الكورية واللجنة التنظيمية لأولمبياد بيونغ تشانغ، الترويج لدورتي بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وقالت وزير الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" في كلمة ألقتها خلال الأمسية إن الحكومة الكورية الجنوبية بذلت جهودا لتكون أولمبياد بيونغ تشانغ مهرجانا حقيقيا للسلام والتعايش العالميين، مؤكدة أنها ستستمر في بذل الجهود لتلعب أولمبياد بيونغ تشانغ دورا في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق أسيا والعالم بأسره، مثلما لعبت أولمبياد سيول الصيفية عام 1988 دورا في القضاء على الحرب الباردة بين الشرق والغرب.

وأضافت الوزيرة "كانغ" إن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم الدعم لدورتي طوكيو وبكين القادمتين للألعاب الأولمبية الشتوية لتكونا حدثين يتحقق من خلالهما السلام والازدهار العالميان.

وقد شارك في أمسية "بيونغ تشانغ كوريا" حوالي 500 شخص من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم.

