الولايات المتحدة ترسل اكبر وفد لها لاولمبياد بيونغ تشانغ

سوف ترسل الولايات المتحدة أكبر وفد لها على الاطلاق للمشاركة في الألعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة "بيونغ تشانغ" الكورية الشهر المقبل.

هذا وأعلنت اللجنة الاولمبية الأمريكية أمس الجمعة عن وفدها المشارك في اولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية والمكون من 242 رياضي، قائلة إن هذا هو اكبر فريق تشارك به دولة في تاريخ الألعاب الشتوية. وسوف ينافس الفريق الأمريكي في 97 منافسة رياضية من مجموع 102.

يذكر أن هذا الاعلان يناقض تماما تصريحات سابقة الشهر الماضي لمسؤولين عبروا عن ترددهم حول المشاركة في المنافسات الاولمبية بسبب مخاوف أمنية.

وقد أشارت هيئة الاذاعة الامريكية "ان بي سي" أن الولايات المتحدة كانت قد أرسلت إلى اولمبياد "سوتشي " الشتوية 2014 في روسيا وفدا مكون من 230 رياضي حيث دخل المنافسات منهم حينها 222 رياضي.

الجدير بالذكر أن "ان بي سي" توقعت ان ترسل كندا ثاني أكبر وفد إلى "بيونغ تشانغ "حيث سيتكون فريقها من حوالي 220 الى230 رياضي.

هذا ويشمل الفريق الأمريكي أبرز نجوم الولايات المتحدة مثل نجمة تزلج جبال الألب "ليندسي فون" ونجم التزلج الفني على الجليد "ناثان تشن".

