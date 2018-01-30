الكونغرس الأمريكي يصدر قرارات لدعم أولمبياد بيونغ تشانغ

صادق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على قرارين لدعم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، التي ستُفتتح يوم الجمعة من الأسبوع القادم.

وأعرب المجلسان في القرارين اللذين صدرا أمس الاثنين، عن أملهما في أن تستضيف كوريا الجنوبية الحدث الرياضي بنجاح، وأن تسهم الألعاب الأولمبية في بناء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مجلس الشيوخ الأمريكي في قراره إن الولايات المتحدة تدعم الدورة الأولمبية لكي تصبح أولمبياد السلام والأمن.

كما أعرب عن أمله في أن تشجع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كوريا الشمالية على إجراء محادثاتٍ حول نزع الأسلحة النووية، في حين تواصل سيول وواشنطن بذل أقصى الجهود للضغط عليها.

ومن جانبه قال مجلس النواب في قراره إنه يؤكد مجددًا على التزام الولايات المتحدة القوي والحازم تجاه حليفتها كوريا الجنوبية لدعم الدورة الأولمبية والمشاركة فيها والمساعدة في ضمان سلامتها.

وأضاف أنه يدرك أهمية هذه الدورة بصفتها "حدثًا رياضيًّا دوليًّا كبيرا"، يمكن أن يسهم في السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، وفي شمال شرق آسيا وخارجها.



