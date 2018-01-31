ترامب يحذر من سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة نووية على الأمن الأمريكي

حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا من أن سعي كوريا الشمالية المتهور لامتلاك صواريخ نووية سيمثل تهديدا للأراضي الأمريكية قريبا جدا.

وأكد ترامب فى أول خطاب له عن حالة الاتحاد فى واشنطن أمس الثلاثاء أنه لا يوجد أي نظام دكتاتوري قمعي يتعامل بوحشية مع مواطنيه مثل النظام الحاكم في كوريا الشمالية.

وقال إن الولايات المتحدة تشن حملة تتضمن أقصى الضغوط لمنع التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية. وأوضح أيضا أن التجارب السابقة أظهرت أن "التساهلات والتنازلات" لم تنتج في النهاية سوى "الاعتداءات والاستفزازات"، مشددا على أنه لن يكرر أخطاء الإدارات الأمريكية السابقة في التعامل مع كوريا الشمالية، والتي وضعت الولايات المتحدة فيما وصفه بـ"هذا الموقف الخطير".

وقال ترامب إنه لكي تفهم دول العالم طبيعة التهديدات النووية التي يمكن أن تفرضها بيونغ يانغ ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، فإنها لا تحتاج فقط إلا إلى النظر إلى للصفات الحقيرة التي يتصف بها النظام الكوري الشمالي.

