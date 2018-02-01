قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها واثقة من أن كوريا الجنوبية سوف تستضيف دورة بيونغ تشانغ الأولمبية بنجاح، رغم التوتر مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي.

وقال "ستيف غولدشتاين" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة والدبلوماسية في مؤتمر صحفي عُقِد أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية مسؤولة عن الأمن الشامل للدورة الأولمبية، حيث إن لديها خبراء على مستوى عالمي، كما أنها استضافت أحداثًا رياضية كبرى مثل كأس العالم 2002 ودورة الألعاب الآسيوية عام 2014.

وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعملان معًا منذ أكثر من عامين لتأمين هذا الحدث، وأن المواطنين الأمريكيين يمكنهم السفر إلى كوريا الجنوبية وهم على ثقةٍ بالظروف الأمنية.

ومن ناحية أخرى قال "مايكل إيفانوف" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدبلوماسي إن الولايات المتحدة قد خططت لجميع الحالات الطارئة.

