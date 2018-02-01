موسكو تحذر من اندلاع حرب إذا قطعت الأمم المتحدة النفط عن بيونغ يانغ

أكتب :

2018-02-01 15:05:06

تحديث :

2018-02-01 15:05:06

موسكو تحذر من اندلاع حرب إذا قطعت الأمم المتحدة النفط عن بيونغ يانغ

حذَّر "ألكسندر ماتسيغورا" سفير روسيا لدى كوريا الشمالية من أنه إذا حاولت الأمم المتحدة قطع جميع الإمدادات النفطية عن كوريا الشمالية فإن بيونغ يانغ سوف تعتبر ذلك إعلانًا للحرب.
وأصدر السفير الروسي هذا التحذير أمس الأربعاء خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية.
وقال "ماتسيغورا" إنه إذا توقفت إمدادات النفط والمنتجات النفطية في ظل معاناة البلاد بالفعل من نقص خطير في الوقود، فإن هذا سيعني حصارًا كاملًا على كوريا الشمالية.
وأشار إلى أن المسؤولين في "بيونغ يانغ" صرَّحوا مرارًا بأن هذا الحصار سوف يُنظَر إليه على أنه إعلان حرب، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب.
وأوضح أن العقوبات الحالية تسمح لكوريا الشمالية باستيراد 540 ألف طن من النفط الخام عبر الصين، ونحو 60 ألف طن من المنتجات النفطية من الصين وروسيا ودول أخرى.
ووصف هذا بأنه "كمية ضئيلة للغاية" بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة.

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