محكمة يابانية تحكم ضد دعوى لتعويض أقارب ضحايا القنبلة الذرية

حكمت محكمة يابانية ضد عائلات نحو 160 من الكوريين الجنوبيين الذين عانوا من جراء إلقاء قنبلة ذرية على مدينتي "هيروشيما" و"ناكازاكي" اليابانيتين، بعد أن أجبروا على النزوح إلى هناك خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام اليابانية، فإن محكمة أوساكا العليا حكمت أمس الأربعاء برفض دعوى 31 من أحفاد 159 من ضحايا القنبلة الذرية من الكوريين الذين لقوا مصرعهم بين عامي 1975 و1995. وقد طلب أصحاب الدعوى من الحكومة اليابانية تقديم تعويضات عن المعاناة التي عاناها أجدادهم.

وفي حكمها قالت المحكمة إنه لا حق للمدعين الحق في رفع هذه الدعوى، نظرًا لمرور أكثر من 20 عامًا على وفاة الضحايا.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحكم سلبًا على الدعاوى المماثلة الأخرى التي تنظرها المحاكم الأخرى في اليابان.

