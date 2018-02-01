واشنطن تقول إن اختيار سفيرها الجديد لدى سيول سيستغرق بعض الوقت

أكتب :

2018-02-01 16:05:48

تحديث :

2018-02-01 19:12:17

واشنطن تقول إن اختيار سفيرها الجديد لدى سيول سيستغرق بعض الوقت

ألمحت الولايات المتحدة إلى أن اختيار سفيرها الجديد في كوريا الجنوبية سوف يستغرق بعض الوقت.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء فإن نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض "لينزي والترز" قالت أمس الأربعاء إن عملية الاختيار ستكون "طويلة وشاملة"، موضحة أنه حتى يتم الاختيار، فإن الولايات المتحدة لديها قائم بأعمال السفير لديه خبرة عالية ويحظى باحترام كبير في سيول.
وتأتي تصريحاتها بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن اسم "فيكتور تشا"، الذي عمل مديرًا للشؤون الآسيوية في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض خلال إدارة "بوش"؛ لم يعد مطروحًا لتولي منصب السفير.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء الماضي أنه من غير المتوقع أن يتم ترشيح "تشا" للمنصب، بعد أن أعرب عن اختلافه مع سياسات ترامب تجاه كوريا الشمالية.
وقد ظل منصب السفير الأمريكي لدى سيول شاغرًا منذ مغادرة "مارك ليبيرت" منصبه، وهو آخر سفير أمريكي يعمل تحت إدارة أوباما في أواخر يناير من العام الماضي.
ويشغل منصب القائم بأعمال السفير الأمريكي حاليا "مارك نابر".

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