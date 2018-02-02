واشنطن تعرب عن قلقها إزاء العرض العسكري الكوري الشمالي

عبر "ستيف غولدشتاين" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة والدبلوماسية عن قلق بلاده إزاء العرض العسكري الذي تخطط كوريا الشمالية لإجرائه يوم الثامن من شهر فبراير الجاري، أي قبل يوم واحد من افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وقال "غولدشتاين" في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تأمل في عدم إجراء ذلك العرض العسكري، وأن تقوم كوريا الشمالية، التي قررت إرسال رياضيين إلى أولمبياد بيونغ تشانغ، بالإنضمام إلى جميع دول العالم في الاحتفال بالرياضيين.

وأضاف أن دورات الألعاب الاولمبية هي أساسا للرياضيين، وأن أي شيء يؤثر سلبا على ذلك الأساس ينبغى ألا يحدث.

كما أكد المسؤول الأمريكي على عدم تأثير سحب ترشيح "فيكتور تشا" من منصب السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، على أمن دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعملان معا منذ أكثر من عامين لتأمين أولمبياد بيونغ تشانغ، معربا عن اعتقاده بأن أولمبياد بيونغ تشانغ ستكون حدثا أولمبيا آمنا وناجحا.

