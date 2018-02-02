واشنطن تعرب عن قلقها إزاء العرض العسكري الكوري الشمالي

أكتب :

2018-02-02 11:17:13

تحديث :

2018-02-02 11:18:26

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء العرض العسكري الكوري الشمالي

عبر "ستيف غولدشتاين" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة والدبلوماسية عن قلق بلاده إزاء العرض العسكري الذي تخطط كوريا الشمالية لإجرائه يوم الثامن من شهر فبراير الجاري، أي قبل يوم واحد من افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.
وقال "غولدشتاين" في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تأمل في عدم إجراء ذلك العرض العسكري، وأن تقوم كوريا الشمالية، التي قررت إرسال رياضيين إلى أولمبياد بيونغ تشانغ، بالإنضمام إلى جميع دول العالم في الاحتفال بالرياضيين.
وأضاف أن دورات الألعاب الاولمبية هي أساسا للرياضيين، وأن أي شيء يؤثر سلبا على ذلك الأساس ينبغى ألا يحدث.
كما أكد المسؤول الأمريكي على عدم تأثير سحب ترشيح "فيكتور تشا" من منصب السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، على أمن دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية. 
وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعملان معا منذ أكثر من عامين لتأمين أولمبياد بيونغ تشانغ، معربا عن اعتقاده بأن أولمبياد بيونغ تشانغ ستكون حدثا أولمبيا آمنا وناجحا.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>