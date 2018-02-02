الصين تقدم تقريرا للأمم المتحدة حول عقوباتها ضد كوريا الشمالية

أكتب :

2018-02-02 14:30:41

تحديث :

2018-02-02 15:40:30

الصين تقدم تقريرا للأمم المتحدة حول عقوباتها ضد كوريا الشمالية

قال تقرير نشره راديو صوت أمريكيا اليوم الجمعة إن الصين قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي حول تفاصيل العقوبات التي فرضها على كوريا الشمالية.
وتم تقديم هذا التقرير يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي ، ولكن تم الكشف عنه أمس الخميس.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الصينية وهيئة الجمارك الصينية قد أصدرتا الإشعار العام رقم 52 يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر من العام الماضي، الذي يقضي بحظر استيراد منتجات النسيج الكورية الشمالية بشكل كامل.
وبموجبه تم أيضا حظر تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الشمالية بشكل كامل ووضع حد أقصى لتصدير النفط المكرر إلى كوريا الشمالية كي لا يتجاوز حجم تصديره 500 ألف برميل خلال الفترة من يوم الأول من شهر أكتوبر  وحتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2017.
وأصدرت وزارة التجارة الصينية  إشعارا عاما آخر برقم 55 يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر من العام الماضي، ويقضي بإغلاق الشركات الصينية الكورية الشمالية المشتركة في غضون 120 يوما.
وأصدرت إدارة الدولة الصينية لشؤون الخبراء الأجانب إشعارها العام في اليوم نفسه، والذي يقضي بعدم إصدار سماح للكوريين الشماليين بالعمل في الصين.
كما حظرت وزارة النقل الصينية رسو السفن الكورية الشمالية التي تم إدراجها ضمن قائمة العقوبات الدولية في الموانئ الصينية.

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