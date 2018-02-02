سيول وموسكو تبذلان جهودا لإجراء حوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

اتفقت كوريا الجنوبية وروسيا على بذل جهود مشتركة لتحقيق حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس في موسكو بين المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية وكبير المفاوضين النوويين "لي دو هون" ونظيره الروسي "إيغور مرغولوف" نائب وزيرالخارجية الروسي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ.

وتبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، حيث أكدا على ضرورة الاستمرار في بذل جهود التسوية السياسية السلمية، وجراء حوارات بأشكال مختلفة لحل القضية النووية لكوريا الشمالية، بما في ذلك حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وعبر الجانب الروسي عن تأييده للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية عن طريق تحسين العلاقات بين الكوريتين، كما عبر عن أمله في أن تكون أولمبياد بيونغ تشانغ حدثا رياضيا للسلام ، وأن تنعقد بشكل آمن وناجح.

وتقاسم الجانبان الآراء حول أهمية الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى جذب كوريا الشمالية للجلوس على طاولة المفاوضات بالتزامن بالتوازي مع استمرار العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها.

وأكدا على ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية النووية لكوريا الشمالية ومنعها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال مسؤول كوري شارك في اجتماع موسكو إن الجانب الروسي قد أكد على التزامه بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية ستقوم بإعادة العمال الكوريين الشماليين العاملين في روسيا إلى بلادهم حتى نهاية العام القادم بناء على قرار مجلس الأمن الدولي.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس الخميس إن الطرفين الروسي والكوري الجنوبي قد أكدا على ضرورة استمرار جهود التسوية السياسية السلمية لمجموعة كاملة من مشاكل المنطقة، وكذلك أهمية استمرار التنسييق بين النهج الروسي والنهج الكوري الجنوبي في الأداء العملي في هذا الاتجاه.

