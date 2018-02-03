واشنطن تتعهد بإنهاء النظام الكوري الشمالي إذا بدأ بالهجوم

أصدرت وزارة الدفاع الأمركية تقريرا حول الأوضاع النووية على مستوى العالم، وصفت فيه كوريا الشمالية بأنها تمثل "تهديدا امنيا خطيرا"، وتعهدت بأنها سوف "تنهي النظام الحاكم في بيونغ يانغ" إذا استخدم الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة.

وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في تقريرها المكوّن من 74 صفحة والصادر أمس الجمعة، عن قلقها إزاء كوريا الشمالية وإيران والصين، لكنها شددت بصفة خاصة على الرد القوي ضد التهديدات النووية الروسية.

وقال التقرير، الذي يعد الأول من نوعه منذ ثمانى سنوات، إن استراتيجية الردع الأمريكية ضد كوريا الشمالية تتضمن عدم قبول أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، وأن مثل هذا الهجوم ستكون عاقبته نهاية النظام الحاكم في بيونغ يانغ. كما قال التقرير إنه "لا يوجد سيناريو يمكن فيه لنظام كيم جونغ أون استخدام الأسلحة النووية مع البقاء على قيد الحياة".

وحذر التقرير الذي يعد أساسا للسياسات النووية الأمريكية خلال السنوات القادمة، من أن كوريا الشمالية قد تكون الآن على بُعد بضعة أشهر فقط من القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصواريخ بالستية مسلحة نوويا. وأضاف أن التهديد الذي تفرضه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة وحلفائها "تهديد عاجل وغير قابل للتنبؤ".