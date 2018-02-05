واشنطن تواصل تحذيراتها إلى بيونغ يانغ خلال أولمبياد بيونغ تشانغ

أكتب :

2018-02-05 13:46:17

تحديث :

2018-02-05 14:10:04

واشنطن تواصل تحذيراتها إلى بيونغ يانغ خلال أولمبياد بيونغ تشانغ

من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة سلسلة تحذيراتها إلى كوريا الشمالية قبيل وخلال فترة انعقاد أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.
وقال تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" سيكشف عن واقع القمع في كوريا الشمالية خلال زيارته لكوريا الجنوبية لحضور دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستفتتح يوم الجمعة القادم.
وأضاف التقرير نقلا عن تصريحات أدلى بها أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين، أن "بينس" سيذكّر العالم بأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ تستهدف التستر على حقيقة أن فيها أكثر النظام الاستبدادية والقمعية في العالم، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح للدعاية الكورية الشمالية باختطاف روح الأولمبياد.
وكان "بينس" قد أكد يوم الجمعة الماضي أن مشاركته في أولمبياد بيونغ تشانغ تستهدف توجيه رسالة تفيد بأن الصبر الاستراتيجي الأمريكي قد انتهى.
من جهة ثانية، استقبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة الماضي 8 منشقين كوريين شماليين في البيت الأبيض، حيث استمع إلى شهاداتهم حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الشيوعية.

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