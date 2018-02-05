والد وارمبير يشارك في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الأحد إن "فريد وارمبير" والد الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير" الذي توفي بعد عودته من كوريا الشمالية وهو في حالة غيبوبة، سيشارك في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية بصفته ضيفا لنائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس".

وكانت السلطات الكورية الشمالية قد احتجزت "أوتو وارمبير"، الذي كان طالبا في جامعة "فيرجينيا"، في شهر يناير من عام 2016 ، حيث اتهمته بسرقة لافتة دعائية من أحد الفنادق في بيونغ يانغ، ثم حكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وأطلقت كوريا الشمالية سراحه في شهر مايو من العام الماضي بعد 17 شهرا من احتجازه، لكنه توفي "وارمبير" بعد ستة أيام من عودته إلى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض الأمريكي إن الجولة التي سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي "بينس" في اليابان وكوريا الجنوبية سيركز خلالها على إظهار عزم الولايات المتحدة مواصلة فرض الضغوط على كوريا الشمالية.

وأوضح التقرير أن "بينس" سيؤكد على موقف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي يقضي بأن جميع الخيارات ضد كوريا الشمالية مطروحة على الطاولة.

ويرى المراقبون أن دعوة نائب الرئيس الأمريكي "بينس" والد "أوتو وارمبر" للمشاركة في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ تجيء ضمن الضغوط الأمريكية ضد كوريا الشمالية.

