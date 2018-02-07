زلزال بقوة 6,4 درجة يضرب تايوان

ضرب زلزال قوته 6,4 درجة بمقياس ريختر الساحل الشرقى من تايوان أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخصيْن على الأقل وإصابة حوالي 200 آخرين.

وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية في تايوان إن الزلزال ضرب سواحل مدينة "هوالين" في الساعة 11 و50 دقيقة من مساء أمس الثلاثاء، بعمق عشرة كيلومترات.

غير أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بُعد حوالي 22 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة "هوالين" وبعمق كيلومتر واحد.

وأوضحت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الزلزال تسبب في انهيار فندق "مارشال" في تلك المدينة، والمكون من عشرة طوابق، مما أدى إلى محاصرة النزلاء في الداخل.

وأفادت التقارير أيضا بأن أربعة مبان أخرى، من بينها فندقان، قد أصبحت مائلة بسبب الزلزال.







