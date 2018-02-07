بينس لا يستبعد إجراء محادثات مع كوريا الشمالية خلال دورة بيونغ تشانغ

لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" حدوث اتصالات مع ممثلي كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستبدأ بعد غد الجمعة، في كوريا الجنوبية.

وأضاف "بينس" في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال توقفه في قاعدة "إلمندورف" الجوية في "ألاسكا"، وهو في طريقه إلى منطقة شمال شرق آسيا، حيث يزور كلا من كوريا الجنوبية واليابان، قائلا: "سنرى ما سيحدث"، وذلك ردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ تشانغ.

وأشار "بينس"، الذي يقود الوفد الأمريكي إلى دورة بيونغ تشانغ، إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال إنه يؤمن دائما بالحوار، لكنه لم يطلب منه عقد أي اجتماع.

وقال "بينس" إنه إذا التقى بمسؤولين من كوريا الشمالية فإن الرسالة التي سيوجهها لهم ستكون علنية كما هي دائما، وهي أنه يتوجب على بيونغ يانغ التخلي بشكل نهائي عن برامجها النووية والصاروخية.



