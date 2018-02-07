كوريا الشمالية وروسيا تعقدان محادثات في موسكو لمناقشة التعاون المشترك

أكتب :

2018-02-07 12:15:13

تحديث :

2018-02-07 12:15:13

كوريا الشمالية وروسيا تعقدان محادثات في موسكو لمناقشة التعاون المشترك

عقد مسؤولون من كوريا الشمالية وروسيا محادثات أمس الثلاثاء لبحث التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى الفعاليات المشتركة للاحتفال بالذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقالت تقارير إعلامية إن وفدا من كوريا الشمالية برئاسة "ريم تشونغ إيل"، مدير إدارة الشؤون الأوربية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد عقد محادثات مع "أندريه بوريسوفيتش كوليك" مدير إدارة الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، في مقر الوزارة في موسكو.
وقد استمرت تلك المحادثات لمدة أربع ساعات تقريبا، وتضمنت مأدبة غداء حضرها أيضا سفير كوريا الشمالية لدى موسكو "كيم هيونغ جون".
ولم تصدر وزارة الخارجية الروسية بيانا بعد المحادثات، ولكن يُعتقد أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين.


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