وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تهديدات كوريا الشمالية للاستقرار العالمي

تعهد وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" بمواصلة الجهود الهادفة إلى وقف التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية والرد عليها، منتقدا مساعي بيونغ يانغ للحصول على أسلحة نووية.

جاء ذلك في جلسة استماع للكونغرس الأمريكي، قدم خلالها وزير الدفاع "ماتيس" شرحا حول "تقرير الأوضاع النووية" الذى أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، مؤخرا.

وقال "ماتيس" إن "الأنظمة المارقة" مثل كوريا الشمالية وإيران، مستمرة في اتخاذ إجراءات خارجة عن القانون، تهدد الاستقرار الإقليمي، بل وحتى الاستقرار العالمي.

وشدد "ماتيس" على أن وزارة الدفاع الأمريكية سوف توقف هذه "الأنظمة المارقة"، وسوف تستجيب لتهديداتها، كما ستستمر في جهودها لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي إلى زيادة ميزانية الدفاع واعتمادها سريعا، مشيرا إلى حدوث تقدم كبير في القدرات النووية لكل من روسيا والصين وكوريا الشمالية، خلال السنوات الثماني الماضية.

