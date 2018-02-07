منع دخول سفينة كورية شمالية لميناء فلاديفوستوك

تم منع السفينة الكورية الشمالية "مان كيونغ بونغ هو"، التي تنقل شحنات بين ميناء "ناجين" الكوري الشمالي وميناء فلاديفوستوك الروسي، من دخول إلى الميناء الروسي في أثناء نقلها كمية من الأعلاف الصينية التي سوف يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية.

وقد رفض مكتب الجمارك الروسي دخول السفينة الكورية الشمالية لأنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.

وصرح مصدر مسؤول في شركة "إنفست تروي تريد" الروسية المسؤولة عن إدارة السفينة "مان كيونغ بونغ هو"، بأن السفينة نقلت 6 حاويات من أعلاف الحيوانات الصينية المتجهة إلى كوريا الجنوبية من ميناء ناجين الكوري الشمالي وحاولت إفراغها في ميناء فلاديفوستوك، إلا أن السلطات الجمركية الروسية لم تسمح لها بالدخول.

وأوضح المصدر أن الشركة الصينية المسؤولة عن تصدير الأعلاف كانت قد طلبت من السفينة الكورية الشمالية نقل تلك الشحنات، ومن ثم حاولت السفينة نقلها من ناجين إلى فلاديفوستوك.

وقال إن الشركة الصينية حاولت نقل تلك الشحنة برّا من منطقتي "هون تشون" و"ين جي" في مدينة "جيلين" الصينية، إلى ميناء ناجين الكوري الشمالي، ثم نقلها إلى فلاديفوستوك على متن السفينة مان كيونغ بونغ هو، وبالتالي نقلها إلى كوريا الجنوبية بواسطنة سفينة أخرى، من أجل تخفيض أسعار النقل.

واتضح أن مكتب الجمارك الروسي قد رفض دخول السفينة الكورية الشمالية بسبب احتمال انتهاكها لقرار مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية رقم 2397، والذي يحظر نقل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية باستخدام السفن الكورية الشمالية.

وقال المصدر أيضا إن السفينة ظلت متوقفة بالقرب من الميناء الروسي، حتى نفد وقودها يوم 3 من هذا الشهر، ومن ثم أطلقت استغاثة ثم تلقت بعض الوقود للانتقال إلى ميناء فلادفوستوك، إلا أنها لم تحصل على بإذن بدخوله.

وصرح رئيس الشركة الروسية " فلادمير بارانوف" بأنه يوجد 34 بحارا كوريا شماليا على متن السفينة.

ويقول المراقبون إن هذا القرار الروسي يجيء ضمن إجراءات موسكو لتعزيز سيطرتها على الأعمال الجمركية بعد إثارة شكوك في تصدير فحم، وهو ما تحظره قرارات مجلس الأمن على كوريا الشمالية إلى دول ثالثة عبر الموانئ الروسية أو الصينية.









