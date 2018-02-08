أشار وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لأي محادثات محتملة، مع كوريا الشمالية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وقال "تيلرسون"، الذي كان يزور كولومبيا، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أول أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لكل ما قد يحدث هناك، مع وجود نائب الرئيس الأمريكي.

ومن المقرر أن يقود نائب الرئيس "مايك بنس" الوفد الأمريكي إلى مراسم افتتاح الدورة الأولمبية غدًا الجمعة. وقد انتشرت بعض التكهنات حول ما إذا كان سيجتمع مع أعضاء الوفد الرسمي لكوريا الشمالية على هامش المباريات.

ولم ينكر "تيلرسون" إمكانية حدوث هذا الاجتماع خلال مؤتمر صحفي عُقِد في بيرو يوم الاثنين الماضي، كما لم يستبعد "بينس" في تصريح أدلى به في "ألاسكا" وهو في طريقه إلى اليابان، اتصالًا مع ممثلي كوريا الشمالية.

وقال تيلرسون إن المعاملة التي تتلقاها كوريا الشمالية من كوريا الجنوبية لا تفوق المعاملة التي تتلقاها الدول الأخرى المشاركة في الدورة، كما أن كوريا الشمالية لن تجني من مشاركتها في الدورة الأولمبية أكثر من أي بلد آخر، ولن يتم دفع أموال في مقابل مشاركتها.

