مجلس الأمن يبحث إعفاء عضو في الوفد الكوري الشمالي من العقوبات

من المتوقع أن يقرر مجلس الأمن الدولي في الساعة الخامسة من صباح الغد الجمعة بتوقيت كوريا، ما إذا كان سيتم إعفاء أو عدم إعفاء أحد المسؤولين الكوريين الشماليين المدرج على قائمة العقوبات، من تلك حتى يتمكن من زيارة الجنوب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ضمن الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن السفيرة الهولندية في الأمم المتحدة "كاريل فان أوستيروم"، التي تترأس لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن، قولها إنها أرسلت خطابات إلى أعضاء المجلس تطلب فيها منهم إعفاء "تشيه هوي" من تلك العقوبات، وهو رئيس اللجنة الوطنية الكورية الشمالية للرياضة.

وإذا لم يعترض أحد الأعضاء الخمسة عشر على الإعفاء، فسيتم منح الإعفاء تلقائيًّا بحلول الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت كوريا.

وقد قدمت بعثة كوريا الجنوبية الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء طلبًا رسميًا إلى اللجنة طلبت فيه إعفاء أو تنفيذ تعليق مؤقت لتشيه، ليتمكن من زيارة الجنوب.

وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت سيول أنها سترسل وفدًا رفيع المستوى للمشاركة في الدورة، ويضم الوفد "كيم يو جونغ"، أخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، و"ري سون كوان" رئيس الوكالة الكورية الشمالية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين.

