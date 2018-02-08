الولايات المتحدة تعلن قريبا عن عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوشين" إن وزارته ستكشف عن بعض أشد العقوبات ضد كوريا الشمالية خلال الأسابيع القادمة.

جاء ذلك الإعلان في تغريدة نُشِرت على تويتر أمس الأربعاء، دعا فيها الوزير الأمريكي جميع دول العالم إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، وطرد المساعدين الماليين لكوريا الشمالية، والانضمام إلى حملة الحد الأقصى من الضغوط الأمريكية، لإجبار كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.

ويعد هذا الإعلان موافقًا لما قاله نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" أول من أمس الثلاثاء، حيث صرح بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو بأن الولايات المتحدة تستعد لإعلان أقوى عقوباتها الاقتصادية ضد كوريا الشمالية، بسبب برامجها النووية والصاروخية.

