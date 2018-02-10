مجلس الأمن يقر إعفاء مؤقتا لعضو في الوفد الكوري الشمالي من العقوبات

وافقت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي صباح اليوم الجمعة بتوقيت كوريا، على الطلب الذي تقدمت به الحكومة الكورية الجنوبية أول من أمس الأربعاء لإعفاء "تشيه هوي" نائب رئيس لجنة حزب العمال الكوري الشمالي من العقوبات.

وسمحت لجنة العقوبات لوفد كوري شمالي رفيع المستوى يضم "تشيه هوي"، الذي يخضع لعقوبات من قبل الأمم المتحدة، بالسفر إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

يذكر أن السفيرة الهولندية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة لجنة العقوبات، قد بعثت برسالة أول من أمس إلى الدول الأعضاء في المجلس طالبتها فيها بالموافقة على الإعفاء، ولم تبد أي دولة من ىالدول الأعضاء معارضتها.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن هذه الموافقة جاءت بهدف دعم جو الحوار بين الكوريتين الذي تشكل في سياق أولمبياد بيونغ تشانغ.

وتبين أن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت في طلبها أن زيارة الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى لكوريا الجنوبية ستكون فرصة لإيجاد حل سلمي ودبلوماسي لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ويذكر أن المسؤول الكوري الشمالي "تشيه هوي" قد أدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية في شهر يونيو من العام الماضي، حيث تم فرض حظر سفر عليه إلى الخارج، بالإضافة إلى تجميد أصوله.

