سيول وواشنطن تؤكدان استمرار تشديد الضغوط ضد بيونغ يانغ

أكد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" على متانة التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في فرض ضغوط على كوريا الشمالية بهدف نزع أسلحتها النووية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بنس" وهو في طريق العودة إلى الولايات المتحدة بعد حضوره حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، حيث أضاف أنه ليس هناك أي اختلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان حول ضرورة مواصلة عزل كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا إلى أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

وقال "بنس" إنه أكد مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش الأولمبياد، أن واشنطن وسيول ستواصلان الوقوف بثبات لتكثيف جهودهما في فرض ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على بيونغ يانغ.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن نائب الرئيس الأمريكي "بنس" عبر عن معارضة بلاده لإجراء حوار بين الكوريتين دون أن تقبل كوريا الشمالية بإجراء حوار يتناول القضايا المتعلقة بالقضاءعلى برنامجها النووي.

وقال مسؤول رفيع المستوي في البيت الأبيض الأمريكي إن "بنس" والرئيس الكوري الجنوبي ناقشا تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية خلال مشاهدتهما مباراة للتزلج السريع على المضمار القصير يوم السبت الماضي.

