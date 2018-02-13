إن بي سي تعتذر للكوريين عن تعليق بشان تاريخ العلاقات بين كوريا واليابان

قدمت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية أمس الأحد اعتذارا للجنة التنظيمية لدورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية بعد أن أثار أحد معلقيها استياء الكوريين الجنوبيين في أثناء تغطيته لحفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ بتناوله القضية التاريخية الحساسة الخاصة بالعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وقال الصحفي السابق "جوشوا كوبر رامو" الذي كان يعمل محللا في شبكة "إن بي سي" على الهواء في أثناء دخول الفريق الرياضي الياباني استاد الألعاب الأولمبية في حفل الافتتاح، إن كل الكوريين يعترفون بأن اليابان كانت مثالا مهما في التحول الثقافي والتكنولوجي والاقتصادي لكوريا الجنوبية، رغم الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية الذي امتد من عام 1910 وحتى عام 1945.

ووجه كوريون في شتى أنحاء العالم انتقادات لهذه التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شبكة "إن بي سي" إنها اعتذرت بسرعة خطيا وعلى شاشات التلفزيون عن التصريح الذي أدلى به معلقها.

