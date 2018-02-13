وزير الخارجية الأمريكي يلمح إلى الانفتاح على الحوار مع كوريا الشمالية

أعرب "ريكس تيلرسون" وزير الخارجية الأمريكي عن انفتاح بلاد على الحوار مع كوريا الشمالية، مع التأكيد مجددا على الالتزام بـ"حملة الضغط الأقصى ضد النظام الحاكم في بيونغ يانغ".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين في القاهرة بعد إجرائه مباحثات مع نظيره المصري، إنه يتوجب على كوريا الشمالية أن تقرر متى ستكون مستعدة للدخول في محادثات دبلوماسية جدية وهادفة مع الولايات المتحدة.

وأضاف "تيلرسون" أن الكوريين الشماليين يعرفون ما يتوجب بحثه على طاولة المفاوضات.

وفيما يتعلق بتصريحات "مايك بينس" نائب الرئيس الأمريكي حول احتمال إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، قال "تيلرسون" إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد صرح خلال رحلة العودة من زيارته إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد الماضي بأن حملة الضغط القصوى ضد كوريا الشمالية سوف تستمر ما لم تتخذ بيونغ يانغ خطوات نحو نزع سلاحها النووي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه إذا رغبت كوريا الشمالية فى الحديث فان الولايات المتحدة سوف تتحدث معها.