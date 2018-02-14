رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من اقتراب اتخاذ قرار بشأن كوريا الشمالية

حذر ئيس المخابرات الوطنية الأمريكية من أن الوقت قد نفد بالنسبة للولايات المتحدة للتعامل مع التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأدلى "دان كواتس" مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بهذا التصريح فى جلسة استماع للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ أمس، حيث قال إن موعد اتخاذ قرار أصبح أقرب من أي وقت مضى، كي تتعامل الولايات المتحدة مع تهديدات كوريا الشمالية.

وأضاف أنه في أعقاب الاختبارات الصاروخية المتسارعة منذ عام 2016، من المتوقع أن تستمر كوريا الشمالية في إجراء المزيد من التجارب خلال العام الجاري 2018، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الكوري الشمالي قال إن زعيمه "كيم جونغ أون" قد يدرس إجراء تجربة نووية في الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ. ومن جانبه قال "مايك بومبيو" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، إنه على الرغم من المحادثات بين الكوريتين، لم يتم رصد أي مؤشر على وجود تغيير استراتيجي في رغبة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" حول توجهات بيونغ يانغ كمهدد نووي للولايات المتحدة. وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، عن خطة لنشر 82 صاروخا إضافيا في بطارياتها السبعة ضمن نظام "ثاد" المضاد للصواريخ حول العالم، حتى نهاية العام القادم، مشيرة في هذا الصدد إلى زيادة التهديدات الصاروخية والنووية من قبل كوريا الشمالية.

