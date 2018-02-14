واشنطن تعلن استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية

قالت الرئاسة الأمريكية، "البيت الأبيض"، إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية من أجل توضيح أن تجريد شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه، أمر غير قابل للتفاوض.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، فى تصريحات عبر البريد الإلكتروني لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، إن "حملة الضغط الأقصى" سوف تتكثف حتى ينزع النظام الكوري الشمالي أسلحته النووية.



وقالت الوكالة إن هذه التصريحات تتماشى مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكى "مايك بينس" الذي قال خلال رحلة العودة إلى بلاده بعد حضور الحفل الافتتاحي لأولمبياد بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، إن حملة الضغط القصوى سوف تستمر ما لم تتخذ كوريا الشمالية خطوات نحو نزع سلاحها النووي، ولكن إذا رغبت بيونغ يانغ في الحديث، فسوف تتحدث معها الولايات المتحدة.



كما صرح مصدر مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن سيول وواشنطن على اتصال وثيق بشان الرد الموحد على كوريا الشمالية، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على أقصى قدر من الضغط من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



كما أكد على أن البلدين الحليفين سوف يعملان معا من خلال حملة الضغط القصوى لضمان حدوث تقدم في نزع السلاح النووي بالتوازي مع التقدم في العلاقات بين الكوريتين، مشددا على أن الإدارة الأمريكية الحالية لن ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات السابقة.

