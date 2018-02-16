اليابان تواصل ادعاءاتها حول ملكية جزر دوك دو الكورية

أعدت وزارة التعليم اليابانية خطة معدلة لمبادئ التعليم في المدارس الثانوية تتضمن إلزام تلك المدارس بتعليم طلابها أن جزر دوك دو أراض يابانية، ونشرت تلك الخطة على موقعها على الإنترنت أمس.

وتتضمنالخطة المعدلة الإلزام بتوضيح وتدريس أن تلك الجزر يابانية، في المواد الدراسية،بما فيها الجغرافيا والتاريخ. وردا على ذلك أعربت الحكومة الكورية عن استيائها الشديدفي تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية، كما استدعت المستشار العامللسفارة اليابانية لدى كوريا، "ميزشيما كويتشي"، لنقل هذا الاحتجاجرسميا.

وتنص المبادئ التعليمية اليابانية على محتويات التدريس في المدارس، ومن ثم تمتلك قوة قانونية.واعتمادا على تلك المبادئ، تنتج الحكومة اليابانية كتيبات شرح طرق التعليم التيتتضمن تفاصيل محتويات المقررات الدراسية، ومن ثم تتنج دور النشر الخاصة للكتبالمدرسية كتبا مدرسية اعتمادا عليها.

ويتم تعديل مبادئ التعليم في اليابان مرة كل 10 سنوات، ولهذا فإنه إذا تم تحديدها لنيمكن تغييرها خلال 10 سنوات. ويتم تطبيق تلك المبادئ بعد جمع الآراء حولها بدءا منعام 2022. وقد سبق لليابان أن اتخذت نفس الإجراءات بالنسبة للمدارس الابتدائيةوالإعدادية، وهو ما يعني أن الخطة المعدلة تهدف إلى ترسيخ تعليم تلك الادعاءات بملكيةجزر دوك دو.



