عقوبات أمريكية على مصرف لاتفي بتهمة غسيل الأموال الكورية الشمالية

أكتب :

2018-02-15 18:21:22

تحديث :

2018-02-15 19:08:40

عقوبات أمريكية على مصرف لاتفي بتهمة غسيل الأموال الكورية الشمالية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مصرف في لاتفيا مرتبط ببرنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الشمالية.
وصرحت مصادر في إدارة منع الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية الأمريكية أول من أمس بأنها فرضت عقوبات على مصرف مدني في لاتفيا بسبب تورطه في أنشطة مالية غير قانونية، بما فيها تعاملات مع أطراف خاضعة للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي البنك الذي يدعى "إيه بي إل في" في لاتفيا، قد تعاملوا مع شركة بدون هوية وتسامحوا في عمليات مع غسيل الأموال.
وبناء على ذلك، قررت إدارة منع الجرائم المالية منع  ذلك المصرف من الحفاظ على حسابه في الولايات المتحدة أو الاقتراب من النظام المالي الأمريكي.
وتعليقا على ذلك قال نائب وزير المالية الأمريكي "مين  ديلكور" إنه ليس هناك مسألة أكثر إلحاحا من التهديدات الكورية الشمالية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها بالصواريخ.
ويقول المراقبون إن هذه الإجراءات تؤكد عزم الولايات المتحدة الأمريكية على فرض العقوبات على أي طرف يساعد كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ.  

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