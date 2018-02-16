ترامب يؤكد أنه لا حوار مع كوريا الشمالية قبل أن تتخلى عن الأسلحة النووية

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه أنَّ بلديهما لا يستطيعان إجراء حوار مع كوريا الشمالية، حتى تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية اليوم إنَّ الجانبين أجريا محادثات عبر الهاتف ليلة أمس لبحث التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية، وكيفية التعامل مع القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.

وأوضح البيان أن "ترامب" و"آبيه" اتفقا على مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن برامجها النووية، وأكَّدا أنه لن يكون هناك "حوار هادف" ما لم توافق كوريا الشمالية على "التخلي عن الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه".

وخلال المحادثات التي استغرقت 75 دقيقة، اتفق الجانبان أيضًا على مواصلة حملة أقصى قدر من الضغط على كوريا الشمالية.