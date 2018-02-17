مجلس الشيوخ الأمريكي يستبعد توجيه ضربة استباقية ضد بيونغ يانغ

أكتب :

2018-02-16 15:44:08

تحديث :

2018-02-16 16:17:33

مجلس الشيوخ الأمريكي يستبعد توجيه ضربة استباقية ضد بيونغ يانغ

قال أعضاء اللجنة الدبلوماسية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس إن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوهم بأن الحكومة الأمريكية ليست لديها خطة لتوجيه ضربة عسكرية استباقية ضد كوريا الشمالية.
كما صرحت "سوزان ثورنتون" المرشحة لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ بأن الحكومة الأمريكية تضغط بشدة على بيونغ يانغ من خلال العقوبات الاقتصادية لحثها على التفاوض بشأن نزع أسلحتها النووية مع عدم استبعاد الخيار العسكري، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تفضل الحل الدبلوماسي.
وشددت على أن الولايات المتحدة ستحقق نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بطريقة أو بأخرى.
وقالت السناتور الديموقراطية "جين شاهين" خلال جلسة التصديق على تعيين "ثورنتون"، إن البيت الأبيض أعلن بوضوح أنه ليست لديه خطة لتوجيه ضربة ضد كوريا الشمالية.
وسألت "شاهين" المرشحة "ثورنتون" حول ما إذا كانت تعلم أنه لا توجد خطة لتوجيه ضربة وقائية ضد بيونغ يانغ، فأجابت بالقول إن هذا هو ما فهمته. 

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