رئيس الوزراء الياباني يؤكد على أهمية الحوار مع كوريا الشمالية

قال تقرير نشرته وكالة "جي جي" اليابانية للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قد أوضح بشأن تحدثه مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي "كيم يونغ نام" على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، أن خلق فرصة للتحدث مع كوريا الشمالية يعتبر أمرا ضروريا لليابان.

وجاء تصريح "آبيه" خلال مشاركته في اجتماع عُقد بين الحكومة والحزب الحاكم، حيث أضاف أن الولايات المتحدة تتفهم موقفه.

وكان رئيس الوزراء الياباني "آبيه" قد تحدث مع "كيم يونغ نام" لمدة 5 دقائق في حفل استقبال أقامه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" يوم التاسع من فبراير الجاري لكبار القادة السياسيين الأجانب المشاركين في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء قد ذكرت أن "آبيه" طالب "كيم يونغ نام" بحل قضية اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية إضافة إلى حل القضية النووية والصاروخية.

