واشنطن تعرب عن تفهمها لإجراءات سيول في دعم مشاركة بيونغ يانغ في الأولمبياد تشانغ

قال "مايكل كيربي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إن الحكومة الأمركية تفهم أن كوريا الجنوبية اتخذت إجراءات مناسبة للحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي بإعفاء كوريا الشمالية عن العقوبات الدولية بشان مشاركتها في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكورية الجنوبية تتشابه مع تلك التي اتخذتها الدول التي استضافت دورات الألعاب الأولمبية السابقة.

وكان اللجنة الاستشارية الكورية الجنوبية لتنفيذ التعاون والتبادلات بين الكوريتين قد وافقت على تقديم دعم مالي بقيمة مليارين و860 مليون وون من صندوق التعاون بين الكوريتين لتخصيصه في تغطية تكاليف إقامة أعضاء الفرقة الفنية وفريق المشجعين وفريق التيكوندو الاستعراضي والفريق الإعلامي الكوريين الشماليين المشاركين في أولمبياد بيونغ تشانغ.

وأشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية قدمت 50 ألف دولار كدعم مالي للوفد الرياضي الكوري الشمالي بشرط ألا ينتهك هذا الدعم العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

