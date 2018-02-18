مؤتمر ميونيخ للأمن يبحث قضية كوريا الشمالية النووية

عبر قادة المنظمات الدولية الرئيسية عن مخاوفهم العميقة امس الجمعة حول التهديد النووي لكوريا الشمالية وبحثوا سبل الحلول الممكنة لهذه القضية وذلك في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن.

هذا وحث الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غواتيريس" الدول على عدم تضييع الفرصة لحل المسألة النووية لكوريا الشمالية بشكل سلمي.

وقد دعا الأمين العام لحل سلمي قائلا إن الخيارات العسكرية سوف يكون لها عواقب كارثية، وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الالتقاء وعقد حوار بناء، مشيرا إلى قناعته بأن الولايات المتحدة سوف تفعل ذلك.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه من الضروري الضغط على كوريا الشمالية حتى تحضر إلى طاولة المفاوضات وجعلها تعتقد أنه من الأهمية بمكان فعل ذلك.

تجدر الإشارة إلى ان "ستولتنبيرغ" الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" قال ايضا إن استمرار كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية هو تهديد للجميع وأن جميع الحلفاء موجودون ضمن مدى صواريخ النظام الشمالي. وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أنه يتعين على المجتمع الدولي ممارسة اكبر قدر من الضغوط على بيونغ يانغ لدفعها للتخلي عن طموحاتها النووية.

