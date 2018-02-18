واشنطن تضع تحضيرات لهجوم الكتروني على كوريا الشمالية

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الخميس الماضي إن وكالات المخابرات الأمريكية تعمل على جمع موارد سيبرانية من اجل التركيز على شبه الجزيرة الكورية.

هذا وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية إن 6 مصادر ذات صلة بالخطة الأمريكية أشارت إلى نشاط لم يسبق له مثيل داخل وكالات المخابرات المسؤولة عن التجسس والحرب السيبرانية.

وأضاف التقرير أنه وفقا لاثنين من المسؤولين الاستخباراتيين السابقين الذين لديهم علم بهذه التحضيرات، فإن الضربة الأولى ضد النظام الكوري الشمالي ستكون الكترونية بدلا من الهجوم التقليدي بالأسلحة، ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله إن الطلقة الأولى ستكون سيبرانية.

يذكر ان صحيفة فورين بوليسي أوردت أن الحكومة الأمريكية بدأت سرا خلال الأشهر الستة الماضية في وضع التحضيرات الأساسية لاحتمال شن هجوم سيبراني ضد بيونغ يانغ وذلك في دول مثل كوريا الجنوبية واليابان. وأضافت أن هذه العملية تتضمن تركيب كيبلات من الألياف لتعمل كجسور في المنطقة وانشاء قواعد عن بعد ومواقع استماع حيث سوف يحاول القراصنة منها الدخول إلى الانترنيت الكوري الشمالي.

تجدر الإشارة إلى انه نقل عن مسؤولين استخباراتيين حاليين وسابقين قولهم إن الولايات المتحدة تحول انتباهها وتلقي بثقلها في استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية التقنية والمحترفين المدربين للتركيز على بيونغ يانغ، حيث قال مسؤول سابق إن التركيز التقني للولايات المتحدة قد تغير.

