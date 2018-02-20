150 منشقا كوريا شماليا في كندا يواجهون الترحيل

قالت تقارير إعلامية أجنبية اليوم الاثنين إن 150 من الهاربين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في كندا يواجهون حاليا خطر الترحيل بسبب تزويرهم لمعلومات كتبوها في استمارات طلب اللجوء.

وكان أولئك المنشقين الكوريين الشماليين قد صرحوا في استمارات طلب اللجوء بأنهم جاؤوا إلى كندا من الصين مباشرة رغم أنهم هروبا إلى كوريا الجنوبية أولا، ثم غادروها بعد فترة من إقامتهم فيها.

وأضافت التقارير أنه قد تم طرد ما يقرب من ألفين من الهاربين الكوريين الشماليين من كندا منذ عام 2013 لأنهم كتبوا بيانات غير صحيحة في استمارات طلب اللجوء.

واشارت التقارير إلى أن كندا التي تعتبر ملاذا للاجئين، قد بدأت في ترحيل طالبي اللجوء من كوريا الشمالية الذين جاؤوا إليها عن طريق كوريا الجنوبية.

