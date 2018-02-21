الصين تؤكد حضور نائبة رئيس مجلس الدولة الحفل الختامي لدورة بيونغ تشانغ

أكَّدت الصين أنَّ "ليو ياندونغ" نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ستزور كوريا الجنوبية لحضور مراسم اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام في "بيونغ تشانغ" يوم الأحد القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شين خوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" قوله إن "ليو" ستقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية، وسوف تستغرق زيارتها ثلاثة أيام بدءًا من يوم السبت القادم، وأنها تقوم بهذه الزيارة كمبعوث خاص من الرئيس "شي جين بينغ"، بناء على دعوة من الرئيس "مون جيه إين"، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ".

وكانت الصين قد أرسلت عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني "هان تشينغ" في الحفل الافتتاحي، كمبعوث خاص من الرئيس الصيني.