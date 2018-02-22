إيفانكا ترامب تبدأ زيارة لكوريا الجنوبية غدا

صرح مصدر مسؤول في الحكومة الأمريكية بأن "إيفانكا ترامب" ابنة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومستشارته الرئاسية، سوف تبدأ زيارة إلى كوريا الجنوبية غدا الجمعة، تستمر 4 أيام. وستترأس "إيفانكا" خلال الزيارة وفدا حكوميا لحضور مراسم اختتام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وأوضح المصدر أن "إيفانكا ترامب" ستصل إلى كوريا الجنوبية غدا حيث تلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على مأدبة عشاء مساء نفس اليوم.

ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي أمس، إن "إيفانكا" لا تخطط للتركيز على القضية الكورية الشمالية في أثناء زيارتها إلى كوريا الجنوبية.

كما أشار مسوؤل آخر في الحكومة الأمريكية عبر تصريحات هاتفية إلى أن المستشارة إيفانكا ستخصص معظم وقت زيارتها لمشاهدة المباريات والتواصل مع اللاعبين الأمريكيين والمتفرجين، مؤكدا على أنه ليس لديها خطة للالتقاء بشخصيات كورية شمالية خلال الزيارة، كما نفى صحة ما ورد في بعض التقارير الإعلامية من أنها ستلتقي بهاربات من كوريا الشمالية.

لكن بعض المصادر الدبلوماسية في واشنطن توقعت أن تسلم إيفانكا رسالة من الرئيس "ترامب" إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين" حول القضية الكورية الشمالية، خلال لقائها به على مأدبة العشاء غدا.





