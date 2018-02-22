كوريا في المركز العشرين عالميا من حيث مؤشر أحكام القانون

أكتب :

2018-02-22 10:41:08

تحديث :

2018-02-22 11:21:43

كوريا في المركز العشرين عالميا من حيث مؤشر أحكام القانون

قالت تقارير صحفية في الدانمارك اليوم إن كوريا الجنوبيية احتلت المركز العشرين في مسح حول مؤشر أحكام القانون لعاميْ 2017 و2018، شمل 113 دولة حول العالم، بينما احتلت الدانمارك المركز الأول في هذا المجال.
وطبقا لصحيفة "كوبنهاغن بوست" اليومية الدانماركية، أجرى المسحَ مشروعُ العدالة العالمي، وهو منظمة مدنية تعمل في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث حصلت كوريا على 0.72 نقطة من إجمالي 1.00 نقطة، لتحتل المركز العشرين، متراجعة بمركز واحد بالمقارنة مع المسح السابق.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يقيم 8 عناصر، وهي: الرقابة على السلطات الحكومية، والفساد، وانفتاح الحكومة، والحقوق الأساسية، والقانون، والنظام، والسيطرة على القيود.
وجاءت النرويج في المركز الثاني ثم فنلندا والسويد وهولندا وألمانيا في المراكز من الثاني إلى الخامس على التوالي.

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