واشنطن تؤكد أن زيارة مسؤول كوري شمالي لكوريا الجنوبية ليست لها معنى خاص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تجرى مشاورات مع الحكومة الكورية الجنوبية بخصوص السماح لنائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" بزيارة لكوريا الجنوبية.

يذكر أن "كيم يونغ تشول" يشتبه في أنه العقل المدبر لإغراق السفينة "تشون آن" الحربية الكورية الجنوبية في عام 2010 مما أدى إلى مقتل 46 بحارا، ومن ثم أدرجته كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضمن قائمة العقوبات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن زيارة المسؤول الكوري الشمالي "كيم" لكوريا الجنوبية لا تختلف عن الزيارة التي قامت بها "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" لحضور مراسم حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وعبرت "نويرت" عن أملها في أن يقوم "كيم يونغ تشول" بزيارة للقاعة التذكارية للسفينة "تشون آن" إذا تحققت زيارته لكوريا الجنوبية.

