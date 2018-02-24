منظمة التجارة العالمية تصدر حكما ضد كوريا بشأن حظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية

أصدرت منظمة التجارة العالمية أمس الخميس حكما يقضي بأن قيام كوريا الجنوبية بحظر استيراد المنتجات البحرية من محافظة فوكوشيما اليابانية ينتهك اتفاقيات المنظمة.

وكانت الحكومة الكورية قد فرضت حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والبحرية من فوكوشيما منذ عام 2011 بعدما تعرضت محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية لانفجار، ومن ثم أبقت الحكومة الكورية على حظر استيراد 28 نوعا من المنتجات البحرية من 8 محافظات قريبة من محطة فوكوشيما بدءا من عام 2013.

وردا على ذلك، قدمت الحكومة اليابانية دعوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الحكومة الكورية في شهر مايو من عام 2015 مطالبة برفع الحظر.

وقضت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الأول الذي فرضته الحكومة الكورية في عام 2011 لم ينتهك اتفاقيات المنظمة، إلا أن الإبقاء على حظر استيراد المنتجات البحرية الذي فرضته كوريا على المنتجات البحرية انتهك اتفاقياتها.

وتدعو اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية إلى عدم حظر استيراد المنتجات الغذائية بحجة سلامتها دون وجود دليل علمي.

وقالت الحكومة الكورية إنها ستستأنف على هذا الحكم فورا لدى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي من المتوقع أن يتم إصدار حكم نهائي بهذا الشأن خلال النصف الثاني من هذا العام.

